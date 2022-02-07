أعراض مختلفة لـ حب الشباب.. تعرف عليها

حب الشباب هو حالة جلدية ناتجة عن التهاب وعدوى خفيفة في المسام المسدودة، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح ، يمكن أن يسبب حب الشباب الشعور بالخجل وعدم الثقة بالنفس.

على الرغم من أن حب الشباب لا يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة البدنية ، إلا أنه يمثل مشكلة جلدية محرجة يمكن أن تغير حياة العديد من المرضى، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا بين المراهقين ، إلا أن حب الشباب يمكن أن يصيب أي شخص ، بغض النظر عن العمر أو الجنس ، ويمكن أن يكون خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا.

أعراض حب الشباب

غالبًا ما يحدث حب الشباب في مناطق مزعجة مثل أسفل الوجه والذقن، ويمكن أن تتراوح أعراض حب الشباب من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تستمر لبضعة أيام أو أسابيع أو تستمر لسنوات عديدة.

يُطلق على أشد أشكال حب الشباب شدة حب الشباب الكيسي ، يحدث هذا عندما تتراكم الدهون وخلايا الجلد الميتة في بصيلات الشعر وتتمزق ، مما يؤدي إلى التهابات .

غالبًا ما يكون حب الشباب الكيسي مؤلمًا ويمكن أن يترك ندبات دائمة.

يمكن أن تشمل بعض علامات وأعراض حب الشباب ما يلي:

نتوءات حمراء مؤلمة على سطح الجلد

كتل كبيرة وثابتة ومؤلمة تحت الجلد

الدمامل المليئة بالصديد

البثور

يمكن أيضًا أن يتفاقم حب الشباب بسبب الزيوت من بعض منتجات البشرة ، والمهيجات البيئية ، ولمس أو عصر الشوائب ، وتقشير الجلد بشدة ، وأكثر من ذلك.

المصدر usdermatologypartners