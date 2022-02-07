عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض مختلفة لـ حب الشباب.. تعرف عليها

حب الشباب
حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية ناتجة عن التهاب وعدوى خفيفة في المسام المسدودة، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح ، يمكن أن يسبب حب الشباب الشعور بالخجل وعدم الثقة بالنفس. 

على الرغم من أن حب الشباب لا يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة البدنية ، إلا أنه يمثل مشكلة جلدية محرجة يمكن أن تغير حياة العديد من المرضى، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا بين المراهقين ، إلا أن حب الشباب يمكن أن يصيب أي شخص ، بغض النظر عن العمر أو الجنس ، ويمكن أن يكون خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا.

 

txt

يخفف التوتر ويزيل حب الشباب.. فوائد لن تتوقعها لشمع العسل

txt

ابتعد عنها.. أطعمة تسبب ظهور حب الشباب

 

أعراض حب الشباب

غالبًا ما يحدث حب الشباب في مناطق مزعجة مثل أسفل الوجه والذقن، ويمكن أن تتراوح أعراض حب الشباب من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تستمر لبضعة أيام أو أسابيع أو تستمر لسنوات عديدة.

يُطلق على أشد أشكال حب الشباب شدة حب الشباب الكيسي ، يحدث هذا عندما تتراكم الدهون وخلايا الجلد الميتة في بصيلات الشعر وتتمزق ، مما يؤدي إلى التهابات .

غالبًا ما يكون حب الشباب الكيسي مؤلمًا ويمكن أن يترك ندبات دائمة.

يمكن أن تشمل بعض علامات وأعراض حب الشباب ما يلي:

نتوءات حمراء مؤلمة على سطح الجلد
كتل كبيرة وثابتة ومؤلمة تحت الجلد
الدمامل المليئة بالصديد
البثور
يمكن أيضًا أن يتفاقم حب الشباب بسبب الزيوت من بعض منتجات البشرة ، والمهيجات البيئية ، ولمس أو عصر الشوائب ، وتقشير الجلد بشدة ، وأكثر من ذلك.

المصدر usdermatologypartners

حب الشباب أعراض حب الشباب اسباب حب الشباب علاج حب الشباب اخبار الصحة

ترشيحاتنا

الوزراء: ضرورة وضع معايير بيئية للسيطرة على التلوث الناتج عن صناعة النسيج

4 أسباب لسماع صوت طقطقة في سيارتك.. تعرف عليها

البحوث الإسلامية: رواد معرض الكتاب يسألون عن «الظلم داخل الأسرة»‏

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف أوبو الرائد Oppo Find X5 Pro

النشيد الوطني وحرس الشرف في استقبال الرئيس الجيبوتي بقصر الاتحادية.. شاهد

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عبر هذا الرابط الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

أحمد شوبير يكشف مكاسب منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بخصوص حالة الطقس

الحمد لله .. أول تعليق من ساديو ماني بعد الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا

موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد فقد لقب الأمم الأفريقية

سعفان يعلن عن 6894 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

تطورات جديدة.. تفاصيل مهمة كشفتها النيابة في مذبحة شقة الزمالك

مستشهدة بأم كلثوم.. مطربة مغربية تشرع في تسجيل القرآن الكريم

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ