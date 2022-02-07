صديقًا عزيزًا| نبيلة عبيد تنعى المخرج أحمد يحيى

نعت الفنانة نبيلة عبيد المخرج الراحل أحمد يحيى ، والتي قدمت معه مجموعة من أشهر أفلامها، حيث نشرت صورة له عبر حسابها على انستجرام.

وعبرت نبيلة عبيد عن حزنها لرحيله، وعلقت على الصورة قائلة: "بكثير من الحزن والأسى أنعي رحيل المخرج السينمائي الكبير أحمد يحيى.. كان زميلًا كبيرًا وصديقًا عزيزًا.. ربنا يرحمه وخالص العزاء لعائلته وأصدقائه.. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون"

رحل عن عالمنا المخرج أحمد يحيي ، والذي يعد واحداً من اهم المخرجين فى تاريخ الفن المصرى ، حيث ترك إرثاً ضخماً من الأعمال الفنية .

بدأ المخرج أحمد يحيي حياته الفنية منذ الصغر حيث وقف امام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ كممثلا فى فيلمى حكاية حب و البنات و الصيف.

درس المخرج أحمد يحيي السينما و حصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما عام 1968 شعبة اخراج و عمل مساعد مخرج مع كلا من المخرج حلمى حليم و اشرف فهمى و حسين كمال و محمد عبد العزيز .

و يعتبر المخرج أحمد يحيى من اهم المخرجين في جيله و وصفه النقاد بخليفة المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار.

و حاز المخرج أحمد يحيي بالعديد من الجوائز و كان يعتبره رشدي اباظة و فريد شوقي بمخرجهم المفضل.

يعتبر المخرج أحمد يحيي من المخرجين الذين اهتموا بتحويل النصوص الادبية العربية و العالمية الى افلام .

قدم المخرج أحمد يحيي فيلم "لا تبكى يا حبيب العمر" وظل الفيلم فى دور العرض لأكثر من 30 اسبوعاً وأبكى الجماهير، حتى قيل إن الرئيس السادات قال لوحش الشاشة لقد أبكيتنى فى هذا الفيلم.

وفى السطور التالية نستعرض أبرز أعمال المخرج أحمد يحيي :

سمارة الامير :

الفيلم من بطولة نبيلة عبيد ، وتدور أحداثه حول شلبية الشابة الجميلة خادمة في قصر أحد الباشوات، وترتبط بعلاقة حب مع (علي) سائق الباشا، ويبلغ أحد الخدم الباشا بهذه العلاقة، فيطردهما فيضطر (علي) و(شلبية) للعمل في ملهى (الفرماوي)الليلي، ويعدها (علي) بالزواج. تغير اسمها إلى (سمارة الأمير) وتصبح غنية ومشهورة وتتعدد علاقاتها بعلية القوم ، منهم (مروان أمين) الصحفي، و(مهدي باشا) السياسي المرموق، لكنها ترتبط بـ(عمر عبدالقوي) موظف الضرائب الشريف، وتعتزل الرقص فيحاول (علي) إفساد حياتهما.

الصبر فى الملاحات :

الفيلم من بطولة نبيلة عبيد ، وتدور أحداثه حول كوثر تاجرة مخدرات، تلصق التهمة بخادمتها فيحكم عليها بالسجن المؤبد. تتبنى كوثر ابنة الخادمة وتساعد باقي الأبناء، تكبر الابنة وتعمل بالشرطة وتلتقي مع لص لا تعرف أنه شقيقها.

يا عزيزي كلنا لصوص :

الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز ، وتبدأ أحداثه بعدما يتم الحجز على قصر والد مرتضى السلاموني الذي كان وزيرًا، فتتخلى عنه زوجته، مما يدفع مرتضى السلاموني إلى اﻹقامة في المنزل الريفي الذي تملكه عائلته، ويحاول البحث عن عمل لدى عبدالله بهنس، لكنه يطرده، ويقرر مرتضى الانتقام من عبدالله عن طريق التعاون مع ثلاثة لصوص يتزعمهم محروس من أجل سرقة أوراق هامة يملكها عبدالله لكي يبتزه بها.