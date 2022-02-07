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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد قوي.. التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية بمحافظة حجة

الحوثيين أطلقوا
الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية بمحافظة حجة


أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة.

ووفقا لـ "العربية"، قال التحالف إن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وهدد باتخاذ  إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما أعلن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت ،الجمعة الماضية، تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

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