بمرتب 2500 جنيه.. توفير 532 فرصة عمل للشباب بالقليوبية |أعرف التفاصيل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن توفير 532 فرصة عمل لأبناء المحافظة فى مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ببعض الشركات والمصانع بالقطاع الخاص في محافظة القليوبية.

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وقالت إيمان شحاتة مدير مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية إنه تم تشكيل لجنة من المديرية لاستقبال طلبات الراغبين فى التقدم من أبناء المحافظة حتى يتم مراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه.

وأشارت إلى أنه سوف يتم عقد دورات تدريبية للمقبولين قبل الالتحاق فى وظائفهم المختلفة بهدف تنمية مهارتهم ورفع قدراتهم فى العمل في محافظة القليوبية.

وأكدت أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة حيث تم توفير فرص العمل عمل فى عدد من المصانع والشركات ، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1800 جنيه، حتى 2500 جنيه.

وتابعت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها في محافظة القليوبية.

وأضافت أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

من ناحية اخرى تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ورشة تصنيع اغطية الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة بمحطة رفع ميت حلفا الرئيسية بفرع غرب شبرا الخيمة.

وأكد مجاهد"، ان تصنيع اغطية غرف الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية المطابق التي انتشرت بصورة كبيرة.

وأوضح أن الشركة لجأت لتغيير خامات التصنيع لتقليل التكلفة وللحد من السرقة، والتصنيع الذاتي، مشيرا أن الشركة استبدلت خامات الزهر بالخرسانة المسلحة فى صناعة الأغطية لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح.

وأشار إلى أن تكلفة الغطاء الخرساني يصل لـ20% من تكلفة الغطاء الحديد حيث قام فريق ورش الصيانه بفرع غرب شبرا الخيمة بالاعتماد على القدرات الذاتية للعاملين فى انتاجها وأثبتت الأغطية الجديدة نجاحها وجارى تطويرها باستمرار للوصل لأفضل النتائج لحماية المواطنين أولا.

وأضاف مجاهد أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة وكان لابد من التفكير فى البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الخرسانة المسلحة.

كما تفقد رئيس شركة مياه القليوبية اعمال التطهير والصيانة داخل محطة الرفع الرئيسية بميت حلفا وشدد علي ضرورة دورية اعمال التطهير والصيانة خاصة بعد موجة سقوط الأمطار.

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