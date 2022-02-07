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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"حكايات فريدة" .. أصغر كاتبة في معرض الكتاب لعام 2022 |فيديو

صدى البلد

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتة 53 لعام 2022، مشاركة أصغر طفلة مؤلفة لكتاب وعمرها 9 أعوام وأقدم كاتب بعمر الـ 80 عاما.

وفي حوار خاص لموقع "صدى البلد" قالت الطفلة فريدة، إنها لأول مرة تشارك هذا العام في معرض الكتاب بكتاب "حكايات فريدة".

ولفتت إلى أن والدتها كانت الداعم الأول لها حتي تظهر هذه القصص، كما أنها كانت الأولي التي عرفتها علي أهمية القراءة والكتابة .

وأضافت أنها ستشارك في الفترة القادمة بعدد هائل من الكتب القصصة للأطفال حتي يتعلم منها الأطفال.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة والحضور داخل معرض الكتاب حتى تتعرف علي الكتاب الكبار في السن، كما أنها أنبهرت بالمكان في بداية دخولها. 

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