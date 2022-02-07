تألق الفتيات بالكتب الاجتماعية والرومانسية في معرض الكتاب.. فيديو

شارك هذا العام عدد كبير من الكاتبات في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ53 لعام 2022، بروايات رمانسية اجتماعية تتحدث عن قضايا المرأة والطفولة.

قالت الكاتبة مي جابر لـ صدى البلد، إنها لم تكن المرة الأولي التي تشارك فيها بكتابها، مضيفة أن العام أفضل الأعوام السابقة من حيث المشاركة وجهود القائمين علي المعرض.

وأشارت مني أحمد إلى أنها تشارك هذا العام بعدد من قصص الطفولة التي تساعد الأهالي علي تقيم الأخلاقيات لدى الأطفال.

ولفتت لسبيل وائل كاتبة، إلى أنها تشارك هذا العام بروايتين إحداهما في القصص الرومانسية للفتيات وأخرى في الخيال العلمي الذي يساعد الفتيات علي التغيير.