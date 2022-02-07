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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء، الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق، والاطمئنان على تواجد أرصدة منها تكفى لفترات أطول، وذلك بما يلبى احتياجات المواطنين من تلك السلع.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور على المصيلحى، جهود الوزارة المبذولة فى إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالاسواق، تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وكذا ما يتم تنفيذه من خطوات واستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المختصين فى هذا المجال، ومنهم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والموردين والمنتجين والمصنعين، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات شهدت تأكيد المختصين توافر السلع وكذا خامات الإنتاج اللازمة للسلع المختلفة، وخاصة التى يحتاج إليها المواطنون فى شهر رمضان المبارك.

من ناحية أخرى، تناول وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة فيما يتعلق بموسم توريد القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن نستقبل 4 ملايين طن قمح هذا العام، وذلك ‏بمختلف الصوامع والشون المطورة والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات التوريد ‏علي المزارعين، منها زيادة نقاط استقبال الاقماح بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعة له.

وتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى آخر المستجدات الخاصة بتنقية كشوف المستفيدين من الدعم، سواء السلع التموينية، أو الخبز، مؤكداً سعى كافة أجهزة الدولة المعنية لوصول الدعم لمستحقيه.

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