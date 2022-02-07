بعد أمريكا.. بريطانيا تعلن إرسال قوات عسكرية إلى بولندا

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الاثنين، أن بلاده سترسل قوات إضافية إلى بولندا قوامها 350 جنديًا، وذلك في خضم الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأوضح بن والاس، خلال مؤتمر صحفي برفقة نظيره البولندي، ماريوش بلاشاك، اليوم، بأنه سيتم "إرسال 350 جنديا إضافيا إلى بولندا".

وكشف الوزير البريطاني، أن إرسال قوات إلى بولندا سيكون بمثابة رسالة قوية بأن بريطانيا وبولندا تقفان جنباً إلى جنب.

وأوضح بلاشاك، أن القوات البريطانية ستنتشر شرقي البلاد، معبراً عن شكره للحكومة البريطانية على هذه الخطوة.

وبالأمس، هبطت قوات مظلات أمريكية بالقرب من حدود بولندا مع أوكرانيا بعد أن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي بنشر 1700 جندي في المنطقة وسط تصاعد التوترات مع روسيا.

وغادرت قوات النخبة التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً من فورت براج بولاية نورث كارولينا ووصلت في نهاية الأسبوع على متن طائرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز بوينج سي -17 جلوبماستر في مطار رزيسزو-جاسيونكا في جنوب شرق بولندا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، عن أنّ بلادها سترسل إلى ليتوانيا 350 عسكريا إضافيا؛ للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزوا عسكريا روسيا لأوكرانيا.

وقالت لامبريخت: ”نحن نعزّز مساهمة قواتنا في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، ونرسل إلى حلفائنا إشارة واضحة على عزمنا“، موضحة أنّ ”العسكريين الـ350 سيصلون في غضون أيام قليلة إلى ليتوانيا، حيث يتمركز أساسا 500 عسكري ألماني في إطار قوة حلف شمال الأطلسي.