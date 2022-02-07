خالد عكاشة يكشف تفاصيل وأهداف زيارة رئيس جيبوتي لمصر..فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن زيارة رئيس جيبوتي لمصر هامة، مؤكدا أن جيبوتي انتخبت كدولة عضوة في مجلس السلم والأمن لمدة 3 سنوات.

وأضاف خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان رئيس جيبوتي، ناقش مع الرئيس السيسي ملفات هامة،منها التحديات التي تواجه القارة الأفريقية من الإرهاب، فضلا عن مناقشة العديد من الملفات الثنائية.

وتابع خالد عكاشة، أن الرئيس السيسي زار جيبوتي في مايو 2021، وكانت بمثابة زيارة تاريخية، مع أهم دول القرن الأفريقي، وتم مناقشة تأمين مضيق باب المندب من أي تعديات.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حث على زيادة الإستثمارات المصرية في جيبوتي، ووجود حركة تجارة بين مصر وجيبوتي وعدد من الدول الأفريقية.