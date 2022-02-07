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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقسيمة قوية في مران الأهلي أستعدادًا لمواجة بالميراس

صدى البلد

قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، اللاعبين في تقسيمة قوية خلال المران الجماعي للفريق، الذي يقام مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية.

وشارك في التقسيمة جميع اللاعبين وشهدت حماسًا كبيرًا للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس.

وقام موسيماني بإعطاء تعليمات محددة للاعبين أثناء التقسيمة سواء في الجوانب الهجومية أو الدفاعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلى وبالميراس، الذي عقد قبل المران الجماعي، إن المباراة صعبة على الفريقين، وإن الأهلي سبق أن حقق الفوز على الفريق البرازيلي بضربات الترجيح في نسخة البطولة العام الماضي، وهو ما يشير إلى قوة الفريقين سواء في العام الماضي أو الحالي. مؤكدًا أن الأهلي وبالميراس بطلا قارتيهما للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يدل على قوة وصعوبة المواجهة التى تجمعهما غدًا.

وأضاف: الأهلي الآن في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وعلينا أن نكون متواضعين وهذا شيء جيد لنا وللاعبين ولاسم النادي الأهلي. لقد استعددنا جيدًا، وجئنا إلى هنا بالرغم من كل الصعوبات والتحديات ولا ننظر لأي شيء سوى أننا الأهلي.

وأوضح: ليس من السهل أن نبدأ مباراة الغد بلاعبينا الدوليين، فلن أضحي بهم وبحالتهم البدنية التي لم تكن واضحة لنا حتى الآن، وعلينا أن نثق في العناصر الموجودة حاليا، ولكن أيضا اللاعبون الدوليون موجودون معنا ولا يمكن أن نغامر بأي منهم.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه عندما يتقابل مع اللاعبين الدوليين سوف يتعرف على حالتهم البدنية والفنية ويطمئن عليها، ثم يقيم بعد ذلك الموقف بصورة أوضح، خاصة أنهم قادمون من منافسه صعبة للغاية بكأس الأمم الإفريقية.

 

بيتسو موسيماني النادي الأهلي ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية بالميراس كأس العالم للاندية

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