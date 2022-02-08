كفاية كوسة تعبنا.. تامر أمين يفتح النار على الكاف بسبب أبوجبل.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على اختيار ميندي حارس مرمى منتخب السنغال أفضل حارس في بطولة أمم أفريقيا.



وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "على مستوى البطولة اللي أفاد فريقة أكثر واللي أنقذ كرات مذهلة هو أبو جبل"، لافتا: "الفرق اللي السنغال لعبت أمامها مكنتش بتوصل للمرمى أساسا".



وأضاف: "أبو جبل كان يستحق الأفضل في البطولة مش في مباراة السنغال فقط.. وإنقاذات ميندي لم تكن مؤثرة مثل أبو جبل"، مردفا: ".ميندي ذهب إليه بعد الماتش وقال له أنت عظيم وأنا مبهور بيك".



ووجه رسالة للكاف قائلا: "العدل أرجوكم كفاية كوسة ووساطة وتسويق وحاجات تعبتنا"، متابعا: "إحنا مش عايزين شفقة من حد إحنا عايزين حقنا أنه يحصل على جائزة الأفضل في البطولة"

