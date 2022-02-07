بعلو 25 مترا.. شاب جزائري يلقي بنفسه من مئذنة مسجد في الجزائر

أقدم شاب جزائري يبلغ من العمر 21 سنة، اليوم الإثنين، على الانتحار من أعلى مسجد عبد العزيز بحي الإخوة عباس "واد الحد" ببلدية قسنطينة بـ الجزائر، حيث توفي مباشرة بعد سقوطه تاركا حالة من الذهول وسط المارة والمصلين وتم تداوله فيديو الانتحار على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتدخلت إسعافات الحماية المدنية، في حدود الساعة الواحدة مساءا، بحي الاخوة عباس في بلدية قسنطينة وهذا بعد حادثة الانتحار من فوق مئذنة مسجد عبد العزيز بعلو حوالي 25 متر، وتم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية قبل نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن باديس الجامعي.

وتم فتح تحقيق من قبل الجهات الأمن بإقليم الاختصاص لتحديد ملابسات الحادث والعودة إلي شهود عيان.