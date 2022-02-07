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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الصايغ: خطة كيروش تفتقد قفشة كصانع ألعاب .. وأرفض وجود عبدالله السعيد

صدى البلد

أكد محمد الصايغ الناقد الرياضي، أن أكثر مكاسب منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا هي عودة الروح بين اللاعبين واتضح أن المعسكرات الطويلة تحقق روحا وتآلفا، ولكن معدلات كيروش مع المنتخب الوطني حتى الان جيدة، مشيدا بأداء الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمد صلاح والنني واختيارهم في التشكيلة المثالية في افريقيا.

وأشار محمد الصايغ الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إلى أن أبرز أخطاء المنتخب في افريقيا هو عدم وجود صانع ألعاب، مضيفا: "خطة كيروش كانت تفتقد صانع ألعاب وتحتاج مجدي قفشة، كما كانت تفتقد مركز الظهير الأيمن ويحتاج فيه محمد هاني".

واستطرد: "محمد هاني كان يستحق التواجد بالمنتخب كظهير أيمن لما يمتلكه من الخبرة ي مركز الظهير"، مؤكدا أن لاعبي الاهلي والزمالك هما الأفضل في الدوري ومؤهلين للانضمام إلى المنتخب، مختتما: "أنا ضد وجود عبد الله السعيد في المنتخب، والمنتخب يحتاج اثنين في الفترة القادمة بشكل كبير هما احمد رفعت وطارق حامد".

منتخب مصر عبد الله السعيد المنتخب الوطني حديث القاهرة الأهلي والزمالك

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