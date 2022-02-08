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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة للمواطنين: متدفعوش قرش زيادة فى المواصلات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية مفاجئة على مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية، للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة القديمة وعدم زيادة أسعار المواصلات على مستوى جميع خطوط السير بدائرة المحافظة حفاظاً على حقوق المواطنين. 

وحرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى المواطنين والتعرف منهم على أسعار خطوط السير للسيارات، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة دون أي زيادة. 

وشدد اللواء أحمد راشد على المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مادية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، قائلا:  "متدفعوش قرش زيادة عن التعريفة المحددة فى المواصلات". 

كما استمع المحافظ إلى السائقين، مؤكداً عليهم بضرورة الالتزام بما هو محدد. 
ووجه محافظ الجيزة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة، وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظراً لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين، على أن تتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يمكن للمواطنين  التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن  (١١٤)، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ غرفة التحكم فى كاميرات المراقبة الخاصة بكورنيش المريوطية والمنطقة المحيطة بها، للتأكد من كفاءة تشغيل الكاميرات ورصد المخالفات أو أي حالات إلقاء القمامة.

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