حازم إمام: الأهلي فاجئ الجميع أمام مونتيري وقادر على الفوز أمام بالميراس

أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق أن أيمن أشرف ومحمد شريف هم الأقرب للمشاركة مع الفريق أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف حازم إمام في تصريحات عبر برنامج “وان تو” أن أيمن اشرف وشريف لم يشاركا مع المنتخب في المباراة الأخيرة وهو ما يمنح لهم فرصة أكبر في المشاركة مع الأهلي.

وأضاف أن الأهلي فاجئ الجميع وحقق الفوز أمام مونتيري علي الرغم من كثره الغيابات ولكن المارد الأحمر أثبت أنه فريق متكامل قادر علي الفوز تحت أي ظروف.

وتابع أن بالميراس سيخوض المباراة بهدف الفوز لرد اعتباره الموسم الماضي مشددا أن الأهلي سيقاتل من أجل التأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية.