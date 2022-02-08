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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: الأهلي فاجئ الجميع أمام مونتيري وقادر على الفوز أمام بالميراس

صدى البلد

أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق أن أيمن أشرف ومحمد شريف هم الأقرب للمشاركة مع الفريق أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وأضاف حازم إمام في تصريحات عبر برنامج “وان تو” أن أيمن اشرف وشريف لم يشاركا مع المنتخب في المباراة الأخيرة وهو ما يمنح لهم فرصة أكبر في المشاركة مع الأهلي. 

وأضاف أن الأهلي فاجئ الجميع وحقق الفوز أمام مونتيري علي الرغم من كثره الغيابات ولكن المارد الأحمر أثبت أنه فريق متكامل قادر علي الفوز تحت أي ظروف. 

وتابع أن بالميراس سيخوض المباراة بهدف الفوز لرد اعتباره الموسم الماضي مشددا أن الأهلي سيقاتل من أجل التأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية. 

محمد شريف كأس العالم كأس العالم للاندية بالميراس أيمن أشرف بالميراس البرازيلي حازم امام

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