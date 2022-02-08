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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تبدأ من 120 جنيها.. تعرف على أسعار كاميرات المراقبة والإنتركم في مصر.. فيديو

صدى البلد

تلعب كاميرات المراقبة المعلقة في الشوارع سواء أمام المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة دورًا بارزًا في تحقيق الأمن الاجتماعي والوصول إلى كل المتجاوزين في حق الأبرياء من المواطنين أو الخارجين على القانون وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلي هذه الكاميرات المثبتة على مدخل المحلات لحل لغز أحد القضايا.


رصدت عدسة "صدى البلد"، أسعار وأنواع كاميرات المراقبة بأحد مولات الإلكترونيات في البداية قال المهندس أحمد يسري صاحب إحدى شركات الكاميرات: “تبدا أسعار كاميرات المراقبة من 120 جنيها ويمكن تركيب سيستم كاميرات كامل بسعر 1000 جنيه يتكون من 4 كاميرات وهارديسك وكابل توصيل وباور سابلاي”.

وتابع يسري: "يمكن استبدال السيستم بكاميرا واحدة وايرلس بتقوم بالدوران بزاوية 360 درجة ويمكن التحدث او الاستماع من خلالها ويكون متوسط اسعارها بداية من 300 جنيه.

 

وأشار المهندس أحمد يسري، إلى أنه يوجد كاميرات أخرى أكثر دقة ومتخصصة يمكن أن ترصد الأشخاص على مسافة 300 متر بجميع تفاصيله وتستخدم في الشركات او المصانع الكبيرة".

وأوضح يسري، أن التكنولوجيا لم تتوقف على كاميرات المراقبة فقط ولكن بدأ استخدام التكنولوجيا في فتح وغلق الأبواب تشغيل التكييف فتح وغلق الإضاءات في المنزل أو الشركة.

تكنولوجيا المحلات المحال التجارية كاميرا تحقيق الامن المؤسسات العامة كاميرات المراقبة

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