انفوجراف ..كيف تصبح شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة قبل مؤتمر المناخ؟

تشارك 6 وزارات فى مخطط جعل مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة عن طريق النقل الاخضر المستدام و التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.

وزارة النقل

استخدام منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية (الأتوبيسات والميني باص والسيارات الكهربائية )

تصنيع 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء

إنشاء جراجات خاصة للأتوبيسات

إعداد وتجهيز غرفة العمليات والتحكم

توفير أماكن الإقامة والإعاشة للسائقين والفنيين وأطقم العمل

تجهيز المحطات الرئيسية بما يتناسب مع مؤتمر المناخ

تسيير سيارات كهربائية صغيرة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في التصنيع والإدارة والتشغيل

وزارة الكهرباء

تسخير الوزارة كافة إمكاناتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام

مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات

توفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية

وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية

توفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية

إعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.

وزارة السياحة

إلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء

وزارة البيئة

تشجيع السيارات بالحصول على لقب "أصدقاء COP27" على غرار ما يتم في مؤتمرات العالم

دراسة لحساب خفض الانبعاثات الناتج عن تحول وسائل النقل داخل المدينة من الوقود الاحفوري إلى الغاز الطبيعي والكهرباء وتأثيره على الصحة والبيئة.

وضع خطة عمل مناسبة لآلية تنفيذ اتفاقية المناخ في مؤتمر شرم الشيخ

الإنتاج الحربى

خطوط إنتاج للأتوبيسات الكهربائية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى (250) أتوبيسا