انفوجراف ..كيف تصبح شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة قبل مؤتمر المناخ؟

تشارك 6 وزارات فى مخطط جعل مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة عن طريق النقل الاخضر المستدام و التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.
وزارة النقل
استخدام منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية (الأتوبيسات والميني باص والسيارات الكهربائية )
تصنيع 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء
إنشاء جراجات خاصة للأتوبيسات
إعداد وتجهيز غرفة العمليات والتحكم
توفير أماكن الإقامة والإعاشة للسائقين والفنيين وأطقم العمل
تجهيز المحطات الرئيسية بما يتناسب مع مؤتمر المناخ
تسيير سيارات كهربائية صغيرة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في التصنيع والإدارة والتشغيل
وزارة الكهرباء
تسخير الوزارة كافة إمكاناتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام
مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات
توفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية
وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية
توفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية
إعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.
وزارة السياحة
إلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء
وزارة البيئة
تشجيع السيارات بالحصول على لقب "أصدقاء COP27" على غرار ما يتم في مؤتمرات العالم
دراسة لحساب خفض الانبعاثات الناتج عن تحول وسائل النقل داخل المدينة من الوقود الاحفوري إلى الغاز الطبيعي والكهرباء وتأثيره على الصحة والبيئة.
وضع خطة عمل مناسبة لآلية تنفيذ اتفاقية المناخ في مؤتمر شرم الشيخ
الإنتاج الحربى
خطوط إنتاج للأتوبيسات الكهربائية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى (250) أتوبيسا