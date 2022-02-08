عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف ..كيف تصبح شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة قبل مؤتمر المناخ؟

صدى البلد

تشارك 6 وزارات فى مخطط جعل مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة عن طريق النقل الاخضر المستدام و التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة. 

وزارة النقل

استخدام منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية (الأتوبيسات والميني باص والسيارات الكهربائية )

تصنيع  300 أتوبيس تعمل بالكهرباء

إنشاء جراجات خاصة للأتوبيسات

إعداد وتجهيز غرفة العمليات والتحكم

توفير أماكن الإقامة والإعاشة للسائقين والفنيين وأطقم العمل

تجهيز المحطات الرئيسية بما يتناسب مع مؤتمر المناخ

تسيير سيارات كهربائية صغيرة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في التصنيع والإدارة والتشغيل

 

وزارة الكهرباء

تسخير الوزارة كافة إمكاناتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام

مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات

توفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية

وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية

توفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات  والمحطات الرئيسية

إعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.

وزارة السياحة

إلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في  شرم الشيخ  بتطبيق  اشتراطات الممارسات الخضراء

وزارة البيئة

تشجيع السيارات بالحصول على لقب "أصدقاء COP27" على غرار ما يتم في مؤتمرات العالم

دراسة لحساب خفض الانبعاثات الناتج عن تحول وسائل النقل داخل المدينة من الوقود الاحفوري إلى الغاز الطبيعي والكهرباء وتأثيره على الصحة والبيئة.

وضع خطة عمل مناسبة لآلية تنفيذ اتفاقية المناخ في مؤتمر شرم الشيخ

الإنتاج الحربى

خطوط إنتاج للأتوبيسات الكهربائية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى (250) أتوبيسا

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية.. جماهير الأهلي تدعم الفريق قبل انطلاق مباراة بالميراس

وزير التعليم يعلن ضوابط نتيجة الترم الأول وآليات امتحان الطلاب المتخلفين

10 نواب يطالبون بحجب الثقة عن وزير خارجية الكويت

إيحاءات جنسية.. روسيا تعلق علي إهانة بوتين لرئيس أوكرنيا

تقاعس وعنف وقتل.. تقارير دولية تكشف العنصرية داخل الجيش والشرطة بألمانيا.. والأمم المتحدة تتدخل

فساد كبير.. أمريكا ترفع السرية عن إدراج رئيس دولة علي القائمة السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

مجاناً.. شاهد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

عاجل.. بسبب النادي الأهلي| إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل .. التفاصيل الكاملة

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

تفاصيل ومحاولات البث على التلفزيون المصري.. هل ينقل ماسبيرو مباراة الأهلي وبالميراس ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ