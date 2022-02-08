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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة الاتصالات توجه حزمة من التوصيات بشأن محطات المحمول

لجنة الاتصالات بمجلس
لجنة الاتصالات بمجلس النواب

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات في ختام اجتماعها مساء اليوم، لمناقشة مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية والمعوقات التي تواجه شركات المحمول في إنشاء أبراج تقوية الشبكات.

وجاء من بين التوصيات، عقد اجتماع  بحضور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة التنمية المحلية، للانتهاء من مشاكل شبكات المحمول بالمحافظات، وكذلك تفعيل برتوكول التعاون بين وزارات الاتصالات والصحة والبيئة  والتنمية المحلية، تنظيم حملات توعية من جانب وزارة الصحة لطمأنة المواطنين بشأن آثار الشبكات والتأكيد على أنها مطابقة للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية.

وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل البرتوكول المبرم بين الحهاز القومى للاتصالات ووزارة الشباب لتوعية الشباب من خلال حملة توعية متكاملة، بالإضافة الى تركيب لوحة معدنية على أبراج شبكات المحمول تتضمن الرقم البيئي على الأبراج. 

وشهد الاجتماع، إعلان المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى للاتصالات، خلال الاجتماع، عن اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من شأنها تسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المحطات والأبراج، وكذلك قيام الجهاز بتوفير الترددات المطلوبة لشركات  المحمول لتحسين خدماتها، بالإضافة الى توافر ترددات جديدة أيضا لمن يريد من الشركات، متابعا، ان الجهاز يهدف من ذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وفى نفس الوقت يستفيد المستثمر وبالتالي تستفيد الدولة.

وأشار الجمل إلى أن الجهاز يسعى لمواجهة أجهزة تقوية الشبكات غير الشرعية، والتي يتم استخدامها في الأماكن المزدحمة، معلنا أن الجهاز تمكن من ضبط ١٧٥٠ جهازا غير شرعى خلال 6 شهور، في سبع محافظات، الأمر الذى أدى الى تحسن الخدمة في تلك المناطق.

وأوضح أن البعض يلجأ الى تركيب تلك الأجهزة غير الشرعية لتقوية الشبكات بمنزله أو شركته، إلا أنها تضر العقارات المجاورة له، بضعف الشبكات بها.

وزارة الصحة اجتماع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية المحلية محافظات رئيس عقارات وزارة الشباب

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