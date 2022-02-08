عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد ادم ونجوم الفن في عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي.. شاهد

صدى البلد

شارك عدد كبير من نجوم الفن في عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي، منهم الفنان أحمد أدم وأشرف ذكي، وعدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وبدأ عزاء المخرج  جلال الشرقاوي داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد من أسرته والأقارب.

وسيطرت مشاعر الحزن والدموع على أقارب المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان من أول الحضور الإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد محمود، لتقديم واجب العزاء لأسره الراحل المخرج الكبير جلال الشرقاوي.

وتوفى المخرج جلال الشرقاوي، صباح الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

60f11f6c-7ee7-4c50-bfcd-8edc5b8af269
60f11f6c-7ee7-4c50-bfcd-8edc5b8af269
ad75c56c-1e03-4fc4-9dae-1645056a1132
ad75c56c-1e03-4fc4-9dae-1645056a1132
4ea2d385-7f8f-4c4d-b6c0-7013a0b622de
4ea2d385-7f8f-4c4d-b6c0-7013a0b622de
dac68894-50d5-46ce-a9d2-f3a1914eeca7
dac68894-50d5-46ce-a9d2-f3a1914eeca7
0a5d9bfd-45bd-40df-a32e-dd731bc3d394
0a5d9bfd-45bd-40df-a32e-dd731bc3d394
131f75a4-730c-4b48-a5fe-cce750e665a6
131f75a4-730c-4b48-a5fe-cce750e665a6
efad50d4-5740-4be7-877e-dd87b2c1c0fa
efad50d4-5740-4be7-877e-dd87b2c1c0fa
127960c9-a20e-4e55-ac4c-76180ac3e2ae
127960c9-a20e-4e55-ac4c-76180ac3e2ae
a212699f-5086-47fd-b3b9-67c25c79f04a
a212699f-5086-47fd-b3b9-67c25c79f04a
fe14985f-ceed-471e-bfee-4c419641cd48
fe14985f-ceed-471e-bfee-4c419641cd48
44d53c22-515b-4627-91b4-5b1ebd01636d
44d53c22-515b-4627-91b4-5b1ebd01636d
55e91e8b-36ee-4266-8f68-e86305ec6cc5
55e91e8b-36ee-4266-8f68-e86305ec6cc5
b30b5e3e-b5ad-4dae-ab01-d0bc304bf10a
b30b5e3e-b5ad-4dae-ab01-d0bc304bf10a
f9f0d07a-d511-4834-9b86-e64c4b892e71
f9f0d07a-d511-4834-9b86-e64c4b892e71
f87f1fb2-0815-4a87-b61f-88e8950493e9
f87f1fb2-0815-4a87-b61f-88e8950493e9
d589a594-6af8-44c8-b1e6-f0f8913270c1
d589a594-6af8-44c8-b1e6-f0f8913270c1
اشرف ذكي نجوم الفن المخرج الراحل جلال الشرقاوي مضاعفات فيروس كورونا واجب العزاء

ترشيحاتنا

ميتا لـ صدى البلد: ليس هناك نية لإغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا

بالميراس يضيف الهدف الثاني أمام الأهلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

دفاعا عن حبيبته في موسم التزاوج.. أسد يهاجم أشرف الحلو أثناء ترويضه.. فيديو

تقدموا بطلبات إحاطة.. نواب: حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية بالريف المصري

بوتين يكشف موعد التخلي عن النفط والغاز الطبيعي

موفد واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

مجاناً.. شاهد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

عاجل.. بسبب النادي الأهلي| إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل .. التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ