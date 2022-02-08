أحمد ادم ونجوم الفن في عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي.. شاهد

شارك عدد كبير من نجوم الفن في عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي، منهم الفنان أحمد أدم وأشرف ذكي، وعدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وبدأ عزاء المخرج جلال الشرقاوي داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد من أسرته والأقارب.

وسيطرت مشاعر الحزن والدموع على أقارب المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان من أول الحضور الإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد محمود، لتقديم واجب العزاء لأسره الراحل المخرج الكبير جلال الشرقاوي.

وتوفى المخرج جلال الشرقاوي، صباح الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

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