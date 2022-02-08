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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دعاء سهيل:المرأة تفقد القدرة على حرق 50 سعرة حرارية سنويا بعد الـ30

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن  كل الوظائف تشترط حسن المظهر، ولا يتفق حسن المظهر مع زيادة الوزن على الإطلاق، مشيرة إلى أن صاحب العمل يرفض عمل مرض السمنة،  لأنه لن يبذل المجهود الكافي.


وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن  السيدة بعد  الثلاثين تفقد القدرة على حرق 50 سعرة حرارية كل عام، ومع الوصول لعمر الـ40 عامًا، تفقد القدرة على حرق 500 سعرة حرارية، وهذا لا يعني أن المرأة في هذا العمر لن تستطيع خفض الوزن. 


وأضافت أن هناك امكانية للتغلب على مرض السمنة، من خلال  تناول خلاصة التوت البري، وخلاصة التفاح ، والاقلاع التام عن تناول العشاء الليلي، والابتعاد عن الوجبات السريعة والياه الغازية 
 

وحذرت خبيرة التغذية العلاجية، من تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً، وفي حال الشعور بالجوع من الممكن تناول  طاقة سلبية مثل الخيار والفاكهة خلاف العنب والتين، وفي حال الرغبة في تناول الشيكولاته، من الممكن تناول قطعة واحدة.


وتابعت أن هناك امكانية لتناول كل أنواع الطعام  بكميات قليلة معتدلة، لكي لا يشعر مريض السمنة بالحرمان، مشيرة إلى انت هناك إمكانية لتعويد مريض السمنة على تناول كل الوجبات خلال الساعة النهارية، وهذا يساهم في خفض الوزن ، وعدم العودة مرة اخرى لزيادة الوزن.
 ولفتت إلى أن مريض السمنة عليه أن يتناول الألياف، لان المعدة تحتفظ بالالياف لمدة تصل لـ14 ساعة ، وبذلك لا يشعر مريض السمنة بالجوع لفترة طويلة، وحال الجوع يكون حجم الوجبة صغيرة ، ومع مرور الوقت يصغر حجم الوجبة ، وينخفض الوزن. 
 

وكشفت أن معدل خفض الوزن لمريض السمنة، بدون مجهود مع تناول الكورسات الغذائية المناسبة 16 كيلو خلال شهرين ونصف، أن   التوت البري اعلى أنواع حوارق الدهون ، ويساعد على خفض الوزن بشكل منتظم، مشيرة إلى أن  عشب السليم يساهم في تقليل شهية مريض السمنة والجرعة تختلف من شخص للآخر مع اختلاف الحالة الصحية والفئة العمرية. 


ولفت إلى أن  مريض السمنة يجب أن يحصل على المكمل الغذائي الذي يساعد على خفض الوزن، مع الحفاظ على نضارة البشرة ، ويمنع من تساقط الشعر مثلما يحدث مع الأنظمة الغذائي التي تحدث بصورة غير صحية.

 


 

 

 

دعاء سهيل التغذية العلاجية السمنة خفض الوزن

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