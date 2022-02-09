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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا|هاني الناظر يتجاوز مرحلة الخطر بعد أصابته بكورونا.. ياسمين عبد العزيز ترد على شائعات عمليات التجميل

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تجاوز مرحلة الخطر.. هاني الناظر يستكمل رحلة التعافي من كورونا بالمنزل

عقب انتهاء العزل.. يسرا تعلن العودة للعمل بعد التعافي من كورونا

حسين الشحات يتصدر تريند تويتر بعد إهداره الفرص أمام بالميراس

بهدف التطوير.. تركي آل الشيخ يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الثقافة السعودي

ردا على شائعات عمليات التجميل.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو بملاحها الطبيعية

صلاح عبد الله: المنشور المتداول عن سب وإهانة الأهلي وجماهيره مزيف

إبراهيم سعيد يطلب من متابعيه الدعاء لوالده بالشفاء

 

السوشيال ميديا وسائل التواصل الإجتماعي هاني الناظر يسرا حسين الشحات تركي آل الشيخ إبراهيم سعيد

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