موجز السوشيال ميديا|هاني الناظر يتجاوز مرحلة الخطر بعد أصابته بكورونا.. ياسمين عبد العزيز ترد على شائعات عمليات التجميل

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
تجاوز مرحلة الخطر.. هاني الناظر يستكمل رحلة التعافي من كورونا بالمنزل
عقب انتهاء العزل.. يسرا تعلن العودة للعمل بعد التعافي من كورونا
حسين الشحات يتصدر تريند تويتر بعد إهداره الفرص أمام بالميراس
بهدف التطوير.. تركي آل الشيخ يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الثقافة السعودي
ردا على شائعات عمليات التجميل.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو بملاحها الطبيعية
صلاح عبد الله: المنشور المتداول عن سب وإهانة الأهلي وجماهيره مزيف
إبراهيم سعيد يطلب من متابعيه الدعاء لوالده بالشفاء