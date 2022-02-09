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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحد أخطر الأمراض العقلية.. كيف تحولت النوستالجيا من مرض إلى تعبير عن الماضي؟

نوستالجيا
نوستالجيا

الحنين إلى الماضي، ورغبتنا في العودة للعيش يه مجددًا، امر يرادونا جميعًا، فمن منا لا يتذكر الماضي، ويعيش في عالم من الذكريات، التي تُشعره بالراحة والمتعة، والابتعاد عن حالة الخوف من المستقبل او حتى الحاضر الذي يمر به، وهو الأمر الذي يُعرف بالنوستالجيا.

اختلف العلماء حول كون حالة النوستالجيا الذي يمر بها الكثيرون منا ظاهرة إيجابية أم سلبية، فهي حالة قد تصل بالبعض لدخولهم في مرض الاكتئاب، فيمكننا ببساطة أن نقول أن النوستالجيا سلاح ذو حدين.

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متى ظهرت النوستالجيا؟

كان ظهور النوستالجيا الأول في القرنين الثامن والتاسع عشر، وكانت تعني في ذلك الوقت الحنين إلى الوطن، والانتماء الحقيقي له، والنوستالجيا كلمة يونانية الأصل، وتعني العودة إلى الوطن الأم.

النوستالجيا ثاني اخطر الأمراض العقلية

في أواخر القرن السابع عشر، لاحظ طبيب سويسري أن عدد من مرضاه مهوسون بالعودة إلى الماضي، وبدأ يلاحظ عليهم فقدان الشهية، والإغماء، والهلوسة، والاوهام، والجنون، ويصل الامر بالبعض إلى الانتحاء، كل هذه الأعراض في نفس الوقت.

صٌنفت النوستالجيا في هذا الوقت، على أنها ثاني أخطر مرض من الامراض العقلية بعد الهستيريا، وفي محاولات علاجها، عام 1790، تم اللجوء إلى العلاج بالألم والإرهاب، حيث يتم تخويف المرضى وتهديدهم بالضرب، او دفنهم أحياء.

نوستالجيا

اختلاف معنى النوستالجيا

أختفت النوستالجيا فترة من الزمن، لتظهر مرة أخرى، لكن اختلف معناها تمامًا، فأصبحت تستخدم للتعبير عن أي شئ جميل أو ممتع حدث في الماضي!! وأصبحت الأشخاص يلجئون إليها في عدة حالات أبرزها: 

- تذكير النفس بما كانت عليه سابقًا وما أصبحت عليه الآن، ويقارن بين الحالتين، وإدراك التغيير الحادث وإن كان جيد أم سيء.

- رغبة الشخص في الهروب من حاضر حزين مؤلم، ويشعر بالراحة عندما يفكر في الماضي، فيحصل على الطمأنينه، والأمان.

إدمان النوستالجيا

عندما نستخدم النوستالجيا لبرهه من الوقت يكون الأمر ممتعًا، لكن عندما يدمن الشخص على الدخول في حالة النوستالجيا، والانغماس داخلها، قد يُصاب بأحلام اليقظة، وإنكار شئ يحدث في الماضي، ما قد يتسبب في إعاقة النمو والتطور، ويصبح الشخص غير قادر على اتخاذ أي قرار في حياته، أو يتطور بشكل سليم في الحياه.

يمكن التخفيف من النوستالجيا، من خلال وضع الأمور في مكانها الصحيح، والرضا بالواقع والماضي كما هما، سواء كانوا جيدين أم سيئين، وضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة، وشغل النفس بالأمور التي نحبها.

النوستالجيا سلاح ذو حدين الأمراض العقلية إدمان إدمان النوستالجيا

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