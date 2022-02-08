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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال حفل تخرج لطلاب طب الأسنان والتجارة

وزير التعليم العالي: جائحة كورونا تحتم الاستمرار في اكتساب المهارات الرقمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حفل تخرج  طلاب كليتي طب الفم والأسنان والتجارة.


وأوضح عبدالغفار، أن جائحة كورونا أصبحت تُحتم الاستمرار في اكتساب المهارات الرقمية لمواكبة الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية الهائلة، موجهًا الطلاب بالمُساهمة في بناء حاضر ومُستقبل هذا الوطن الغالي، والمُشاركة في النهضة الشاملة والمشروعات القومية التنموية التي تُنفذها الدولة المصرية على كافة المُستويات والأصعدة، مؤكدًا على أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات تخصصهم، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.


وقدم الوزير للخريجين ولكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بحضور الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، ود. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، ود. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، وعُمداء الكليات ولفيف من الشخصيات العامة.


كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا الدعم اللازم لأبناءهم طوال فترة دراستهم والتي تكللت بالنجاح والتميز.

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة، على أهمية الدعم الذي قدمه مجلس أمناء الجامعة لنجاح الجامعة في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المُنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار صاحب رؤية وخبرات كبيرة، لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية والبحثية والأكاديمية في مصر، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير التعليم.

 

وقدم السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، التهنئة للطلاب وأولياء الأمور على تخرج أبنائهم من الجامعة التي تُقدم برامج دراسية مُتميزة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى الخريجين لدعم النهضة الشاملة التي تتبناها الدولة، مطالبًا الخريجين بالاستمتاع بلحظات تخرجهم والاستمرار في تحقيق النجاح والتفوق.

 

وشاهد الحضور عدة فيديوهات حول الفعاليات والأنشطة التي شارك فيها الطلاب طوال فترة دراستهم الجامعية.
 

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