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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق

سوريا: مقتل جندي
سوريا: مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد جندي وإصابة 5 جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية.

قصف جوي إسرائيلي يستهدف دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى

المرصد السوري يكشف تفاصيل جديدة للقصف الإسرائيلي على دمشق اليوم

فيما أشارت تقارير محلية إلى أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، وسط انفجارات عنيفة تهز المنطقة.

وحسب وكالة "ستيب الإخبارية" فإن لقصف الإسرائيلي على محيط دمشق استهدف كل من مواقع للواء 104 حرس جمهوري، واللواء 13 مخابرات جوية، ومطار الديماس الشراعي.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن الصاروخ انفجر في الهواء، ولعدم الحاجة لم يتم اعتراضه.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة أم الفحم وفي منطقة شومرون" في إشارة إلى شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه إسرائيل

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