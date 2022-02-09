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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على صاروخ سوريا.. إسرائيل تهاجم أهدافا قرب دمشق وتتعهد بحماية أمنها

علم إسرائيل
علم إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن مهاجمة أهداف قرب دمشق جاء ردًا على إطلاق صاروخ أرض جو من سوريا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “في أعقاب إطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا، هاجم جيش الدفاع أهدافًا داخل الأراضي السورية من بينها؛ رادار سوري، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ تجاه طائرات سلاح الجو.. سيواصل جيش الدفاع حماية أجواء إسرائيل وأمنها”.

سوريا: مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق

إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه إسرائيل

وكان جيش الاحتلال، أعلن فجر اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن الصاروخ انفجر في الهواء، ولعدم الحاجة لم يتم اعتراضه.

دوي انفجارات

وقبل ذلك، أكد أنه تم "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة أم الفحم وفي منطقة شومرون" في إشارة إلى شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في منطقة المثلث، بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في أم الفحم، فيما رُصدت حركة نشطة للطيران في سماء مدينة حيفا.

وأكدت مصادر من إسرائيل سماع دوي انفجار في محيط مدينة حيفا وفي سماء مدينة جنين، شمالي الضفة المحتلة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت كذلك في منطقة الجليل.

يأتي ذلك بعد إعلان وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قوية بالمنطقة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، وسط انفجارات عنيفة تهز المنطقة.

وحسب وكالة "ستيب الإخبارية" فإن القصف الإسرائيلي على محيط دمشق استهدف كل من مواقع للواء 104 حرس جمهوري، واللواء 13 مخابرات جوية، ومطار الديماس الشراعي.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن جنديًا سوريًا قتل وأصيب 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد جندي وإصابة 5 جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل دمشق سوريا صاروخ سوريا

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