الننى: وجودي في التشكيل المثالي لكأس الأمم أكبر رد على تصريحات رضا عبد العال

رد محمد النني لاعب منتخب مصر الوطني على تصريحات رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق والتي انتقد اللاعب من خلالها عقب مباريات الدور الأول في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021.

قال النني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وجودي في التشكيل المثالي لكأس الأمم أكبر رد على تصريحاته، وكذلك الأداء الذي قدمته خلال البطولة، وكذلك مقابلة الجماهير لي عقب الانتهاء من البطولة"

فرحان بأدائي

وختم حديثه قائلا: "عند مقابلة الجماهير لي والإشادة بأدائي في كأس الأمم ينتابني شعور الفرحة، بأن تعبي لم يُهدر، بل أتحفز لتقديم الأفضل.

وشارك النني في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي شهدت خسارة منتخب مصر الوطني في المباراة النهائية من السنغال بركلات الترجيح.

وخسر منتخب مصر، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام السنغال 2-4، بركلات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة.

وقدم منتخبنا الوطني خلال مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، أكثر من المطلوب منه.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة، أول أمس الاثنين، قادمةً من العاصمة الكاميرونية ياوندي، عقب ختام منافسات كأس أمم إفريقيا.

وظهرت علامات الحزن على اللاعبين والجهاز الفني لدى وصولهم، وسط استقبال العشرات من الجماهير، التي حرصت على الإشادة بما قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر، لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام السنغال، والثأر من أسود التيرانجا للتأهل لمونديال قطر 2022.