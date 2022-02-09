مش عيب.. النني: طلبت من محمد صلاح عدم تسديد ركلات الترجيح بأمم أفريقيا

كشف محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي رفضه تسديد ركلات الجزاء خلال بطولة أمم إفريقيا 2021.

وقال في تصريحات لبرنامج "ريمونتادا" عبر قناة المحور قال النني :"أسدد ركلات الترجيح بشكل جيد جدا، لكنني لا أستطيع تحمل شعور أنني كنت السبب في خسارة المنتخب".

وأضاف النني: "رفضت طلب صلاح بالفعل في التسديد، هذا أمر لا يعيبني، لعبت مرتين مع أرسنال ركلات ترجيح وأهدرت في المرتين، لا يمكنني تحمل حزن 110 ملايين مصري".

وتابع: "صلاح بات يتحدث كثيرا الآن رغم أن هذه ليست طبيعته، في الماضي كنت أطلب منه التحدث لكنه يرد بإيماءة ولا يجيبني، الآن نحثه على التحدث، وهو ما بدأ يفعله في الملعب لأنه بات في موقع المسئولية كقائد".

وقاد محمد صلاح منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى الوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بركلات الترجيح.