النني: اللعب للأهلي أو الزمالك شرف لأي لاعب.. وأفضل الاستمرار في أوروبا

كشف محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي، موقفه من اللعب للأهلي أو الزمالك مستقبلا بعد اقتراب رحيله عن “الجانرز”.



وقال النني في تصريحات لبرنامج "ريمونتادا" على قناة المحور : "اللعب للأهلي أو الزمالك شرف لأي لاعب، هذه ليست دبلوماسية، ناديان كبيران ومشهوران في العالم، الجميع يعرف ديربي الأهلي والزمالك، وهما الأكبر في إفريقيا، لكن حلم حياتي الاستمرار في أوروبا حتى الاعتزال".

وتابع لاعب أرسنال : "لا أريد أن ألعب في الأهلي وعمري 36 عاماً، ومستواي منخفض، فيغضب الجمهور مني، لكن طالما أنا قادر على اللعب سيكون هدفي الاستمرار في أوروبا".

وأنهى النني : "إيمري طلب مني البقاء في أرسنال، ومن بعده ميكيل أرتيتا، أعرف جيدا كيف أتعامل مع اللاعبين وألم شملهم في غرفة الملابس وهو سبب حب المدربين لي".