عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في إطار تحقيق رؤية مصر 2030

"عبدالغفار" يناقش مشروع تنظيم الأسرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان|صور

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، السيدة فريدريكا ماير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

خالد عبدالغفار يتابع الحالة الصحية للصيدلانية «نجوى».. ويكلف مساعده بالإشراف على علاجها

خالد عبدالغفار: استهلاك 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

جاء اللقاء لبحث سبل زيادة التعاون لدعم ملف تنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

استهل الوزير اجتماعه بتوجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دعمه المستمر لمصر في ملف تنمية الأسرة، مؤكداً أهمية الارتقاء وتحسين الخصائص السكانية للأسر المصرية، والحد من الزيادة السكانية، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سير العمل بمشروع "تكامل خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يهدف إلى توفير كافة الخدمات الصحية والوسائل الفعالة والآمنة لتنظيم الأسرة، من خلال القوافل الطبية ووحدات تنظيم الأسرة بالمحافظات، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير ناقش سير العمل بمشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية بمصر"، والذي تم تنفيذه بالاتفاق بين دولتي مصر وكندا عام 2020 والمقرر استمراره حتى عام 2025، والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لدى السيدات والرجال بأهمية تنظيم الأسرة، وتقديم كافة سبل التسهيلات للمنتفعين للحصول على الخدمات الصحية ووسائل تنظيم الأسرة، لافتاً إلى أن المشروع ينفذ بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 تطوير برامج التدريبات المقدمة لأطباء الأسرة بمصر

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير بحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الاجتماع سبل تطوير برامج التدريبات المقدمة لأطباء الأسرة بمصر، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، لافتاً إلى استمرار تقديم الخدمات التوعوية للمواطنين حول أهمية تنظيم الأسرة.

ومن جانبها، وجهت السيدة فريدريكا ماير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على جهوده المبذولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى حرص الصندوق على استمرار تقديم كافة سبل الدعم في ملف تنمية الأسرة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتورة ندى نجا، رئيس قسم الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة مها ونيس، أخصائي برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة داليا رشيد، عضو المكتب الفني لوزير الصحة والمشرف العام على المنح والقروض بالوزارة.

الصحة التعليم العالي أطباء الأسرة القرى الفعالة تنظيم الأسرة

ترشيحاتنا

أضخم سرقة إلكترونية.. السلطات الأمريكية تصادر عملات بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار

أشهر خمس كلمات مرور شائعة الاختراق ينبغي تغييرها.. و 5 نصائح لإنشاء كلمة سر قوية

بمشاركة الزمالك .. فلامنجو يصل القاهرة للمشاركة بمونديال أندية السلة

"عبدالغفار" يناقش مشروع تنظيم الأسرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان|صور

جنوب سيناء تتسلم المدفن الصحي بشرم الشيخ ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

بيجو ترفع أسعار السيارة السيدان 508 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

حادث تصادم مروع وتهشم عدد من السيارات بجوار سور نادي الشمس | فيديو وصور

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور بشرى ومحمود الليثي.. العرض الخاص لفيلم معالي ماما|صور

ظهور غريب لـ جنى مقداد وأمينة كرم.. كيف أصبح شكل أطفال «طيور الجنة» بعد 15 سنة ؟

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

فيديو

موديل برازيلية تدمن عمليات التجميل لتشبه الدمية الشهيرة باربي |فيديو جراف

مش ضروري نشجعه.. المذيع حسام حداد في مرمى الهجوم بسبب الأهلي

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ