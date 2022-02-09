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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 238 كيلو لحوم غير صالحة قبل بيعها للجمهور بالغربية

محافظ الغربية يوجه
محافظ الغربية يوجه حملات بيطرية

قامت لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بحملة تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين بالغربية. 

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جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بإحكام الرقابة البيطرية على المنتجات ذات الأصل الحيواني بأسواق المحافظة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 238 كجم لحوم عبارة عن “6 كجم لحم بقري ذبح خارج المجازر صالح ظاهرياً، و43 كجم كبدة وسجق لم يتم الجزم بصلاحيتها، و11 كجم لحم مفروم لم يتم الجزم بصلاحيتها، و30 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و148 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي”.

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كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

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ووجه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة البيطرية على الأسواق، وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة لضمان صحة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني المعروضة للجمهور.

كما شدد محافظ الغربية  على عدم التهاون مع أي من المخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

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محافظ الغربية ضبط الطب البيطري مباحث التموين حملة تفتيشية الدكتور طارق رحمي لحوم غير صالحة

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