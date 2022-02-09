عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هناء السادات: يجب أن يكون هناك وعي وتفهم لـ مرض انحلال الجلد الفقاعي|فيديو

هناء السادات
هناء السادات

قالت هناء السادات ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية ، إن مؤسسة ياسمين السمرة تعد نادي ثقافي واجتماعي للأطفال المصابين بمرض انحلال الجلد الفقاعي وذلك لعدم قدرتهم على الخروج بكثرة نظرًا لظروفهم الصحية .


وأكدت "السادات" خلال حوارها ببرنامج " صباح البلد " والمُذاع لعى فضائية " صدى البلد " :"لازم يكون في وعي وتفهم من المجتمع لمرض انحلال الجلد الفقاعي "، معقبة :" كل طفل في المؤسسة عنده موهبة وملكة بتميزه وعشان كده فكرت اعمل أول معرض فني ليهم كلهم وهيكون يوم الأحد 13 فبراير في البيت الروسي الثقافي ".

وفي سياق متصل ، تحدثت  هناء السادات ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية ، عن بدايات مؤسسة ياسمين السمرة ، قائلة :" ياسمين بنتي اتولدت سنة 1997 بمرض جلدي نادر وهو انحلال الجلد الفقاعي ، وده كان مرض مش معروف كيفية التعامل معاه وأطباء الجلدية كانوا قادرين فقط على التشخيص  ولكن مش بيعرفوا الأم تتعامل ازاي ".


وأضافت " السادات" خلال حوارها ببرنامج " صباح البلد " والمُذاع على فضائية " صدى البلد " :" مرض انحلال الجلد الفقاعي هو نقص في مادة الكولاجين 7 التي تعمل على ربط طبقات الجلد ببعضها ولذلك يجب على الأم تتعلم الطريقة الصحيحة لرعاية الطفل من ولادته ".


وتابعت : " تتعد أشكال مرض الجلد الفقاعي ولذلك يجب عند تشخيص الطفل لاتباع نظام علاج مخصص له "، مشددة على أهمية تعلم الأم كيفية التعامل الصحيحمع طفلها إذا كان مصاب بهذا المرض وأنه يجب أن تتعامل معه بحرص شديد .

 

واستطردت :" انا لما خلفت ياسمين مكنش عندي حد يقولي اعمل ايه وكانت ياسمين مولودة بالنوع الأخف منه و ده اداني فرصة اني اقدر اوفر لها الحياة الطبيعية زي اخواتها " ، متبعة :" ياسمين عاشت 15 سنة وكانت في المدرسة الألماني وكان عندها موهبة الرسم .. وأنا اعتقد أن الرسم نوع من أنواع العلاج للطفل المصاب بمرض الجلد الفقاعي لأنه بيساعده على تفريغ طاقته ".

 

مؤسسة ياسمين السمرة ياسمين السمرة انحلال الجلد الفقاعي مرض انحلال الجلد الفقاعي اخبار توك شو

ترشيحاتنا

أزمة جديدة بشأن معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة السنغال.. ومفاجأة كبيرة من كيروش

أبو شقة: انتخابات رئاسة الوفد ستسير في شفافية مطلقة

«قطع أراضي وأوسمة».. مكافآت غير تقليدية للاعبي السنغال بعد الإنجاز الأفريقي

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

3 شروط للتبرع بالدم وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

مصر تعرض تجربتها الناجحة في القضاء على العشوائيات أمام مجلس السلم والأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

طبيب الدمرداش: عاملوني كعبد واتحرمت من النوم.. ومش عاوز غير كرامتي

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

حادث تصادم مروع وتهشم عدد من السيارات بجوار سور نادي الشمس | فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المارد الأحمر يعمق جراح الجماهير المصرية.. ماذا حدث بعد هزيمة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

بحضور بشرى ومحمود الليثي.. العرض الخاص لفيلم معالي ماما|صور

ظهور غريب لـ جنى مقداد وأمينة كرم.. كيف أصبح شكل أطفال «طيور الجنة» بعد 15 سنة ؟

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

فيديو

لن أقبل بغير البطولة .. سحر رامي تكشف سر غيابها عن الشاشة

خلاف عادي .. حقيقة انفصال أبو جبل وزوجته الجزائرية

موديل برازيلية تدمن عمليات التجميل لتشبه الدمية الشهيرة باربي |فيديو جراف

مش ضروري نشجعه.. المذيع حسام حداد في مرمى الهجوم بسبب الأهلي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ