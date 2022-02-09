240 مليون دولار.. تعويض جامعة أمريكية لـ 200 امرأة تحرش بهن طبيب

بسبب انتهاكات جنسية يعود بعضها إلى عام 1983 وافقت جامعة كاليفورنيا على دفع ما يصل إلى 244 مليون دولار لـ 200 امرأة يتهمن الطبيب النسائي جيمس هيبس الذي كان يعمل ضمن شبكة تابعة للمؤسسة التربوية ضمن اتفاق بالتراضي تم الكشف عنه أمس الثلاثاء، فما تفاصيل الحكاية؟.

وفقاً لعدد من الشكاوى بالحق المدني للمريضات بشأن الأفعال المزعومة والاعتداءات الجنسية اتهمت النساء الطبيب هيبس، المتخصص بعلم الأورام بانتهاكات جنسية، وأخذن على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس التي كانت توظفه تغطيتها لأفعاله وعدم اتخاذ أي إجراء ضده رغم الإبلاغ عنه وعن ممارساته.

وجاء في بيان أن الجامعة تعتبر التصرف المنسوب إلى هيبس مدانا ومنافيا لقيم الجامعة مثنية على شجاعة مقدمات الشكاوى، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ويضاف الاتفاق إلى شكوى جماعية تقدمت بها أكثر من 5 آلاف امرأة وأفضت إلى تعويضات قدرها 73 مليون دولار.

وتقدمت نحو 300 امرأة أخرى بشكوى مدنية ضد جيمس هيبس الذي يلاحق أيضا جنائيا لاعتداءات ارتكبها على 7 نساء، بحسب الوكالة الفرنسية.

الطبيب هيبس أثناء المحاكمة

وحسب تقرير نشرته شبكة «بي بي سي» عمل الطبيب هيبس 35 عاما في مركز الطلاب الصحي بمقر الجامعة في لوس أنجليس في الفترة بين عامي 1983 و2018.

ولم تباشر الجامعة التحقيق في الشكاوى ضده حتى عام 2017، ولذا اتهمت في مئات الدعاوى بإخفاء مزاعم الاعتداء الجنسي.

وعلّق قاض رخصة هيبس لمزاولة الطب عام 2019، طوال فترة التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي.

وقالت الجامعة إنها تأمل في أن توفر التسوية المالية «التعافي والتجاوز» للنساء اللواتي تعرضن للاعتداء.

ويواجه هيبس 21 تهمة جنائية بشأن الاعتداء الجنسي على سبع نساء، وقد دفع بالبراءة.

وأصدر مقر الجامعة في لوس أنجليس بياناً يوم الثلاثاء جاء فيه أن السلوك الذي يُزعم أن هيبس ارتكبه مستهجن ومخالف لقيم الجامعة.

من جانبها، أبلغت كارا كايغل، التي تعافت من سرطان الصدر عن تصرفات هيبس خلال خضوعها للعلاج، موضحةً لصحيفة «لوس أنجليس تايمز»: «اليوم، وبعد ثمان سنوات طوال، تلقيت اعترافا بما حدث لي».

وأضافت قائلة: «على الرغم من أن هناك بعض العزاء في ذلك، إلا أن قلبي حزين على كل النساء اللاتي لم يسلمن، وكل من عانى من بعدي، لأن فرع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس رفض اتخاذ إجراء».

والإعلان عن هذه التعويضات لا يعني وقف دعاوى قضائية جارية قدمتها أكثر من 300 ضحية.

ووافق قاضٍ فيدرالي في يوليو الماضي على تسوية بقيمة 73 مليون دولار في اتهامات رفعتها أكثر من 5500 امرأة ضد الطبيب.

ونُقل عن محامين في القضية قولهم إن هيبس كان في يوم من الأيام الطبيب الأعلى أجراً في جامعة كاليفورنيا بأكمله.

وقال ليونارد ليفين، المحامي الجنائي للطبيب هيبس، إن موكله أصر على براءته.

وجاء في ملف الدعاوى القضائية الفيدرالية أن هيبس لم يخضع لتحقيق بالشكل الصحيح، حتى تلقت الجامعة شكوى عام 2017، وأنه سُمح له بمواصلة رؤية المرضى أثناء التحقيق في أفعاله، وحتى بعد أن أخبرته الجامعة أنها لن تجدد عقده.

وتأتي التسوية المالية الأخيرة في أعقاب سلسلة من التسويات الكبيرة مع الجامعات الأمريكية على خلفية إساءة معاملة مرضى من قبل أطباء داخل الحرم الجامعي.

الشهر الماضي أعلنت جامعة ميشيغان أنها ستدفع نحو نصف مليار دولار إلى نحو 1000 طالب وعداء سابق تعرضوا ا لاعتداءات جنسية من قبل الطبيب ريتشارد اندرسون الرياضي، خلال مسيرته المهنية التي استمرت أربعة عقود.

وفي قضية أخرى كانت جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس انجلوس وافقت على دفع تعويضات قدرها 1.1 مليار دولار بموجب 3 اتفاقات مختلفة، إلى مئات النساء وقعن ضحايا طبيب نسائي سابق كان يعمل في حرمها في أكبر تعويض من هذا النوع يقدم حتى الآن.