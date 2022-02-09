آكلات لبنان.. طريقة تحضير الفتوش

الفتوش من الأكلات اللبنانية الشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص تناوله على الطريقة اللبنانية المميزة، وإليكم أشهى الطرق لتحضير الفتوش

مقادير الفتوش

خس مفروم

فجل أحمر حلقات

طماطم مكعبات

خيار مكعبات

نعناع طازج

نعناع ناشف

سماق

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

فلفل رومي أخضر مكعبات

باذنجان محمر مكعبات

خبز شامي مقلي مكعبات

دبس رمان

جبنة حلوم شرائح

عصير ليمون

طريقة تحضير الفتوش

* تشوى الجبن الحلوم على الجريل المدهون بالزيت .

للدريسنج

* يضاف زيت الزيتون والليمون والنعناع الطازج والناشف والسماق والفلفل ودبس الرمان .

* يضاف الفلفل الرومي والطماطم والخيار والفجل .

* في طبق التقديم يضاف الخليط مع الخس والباذنجان المقلى والجبن الحلوم المشوى ويقدم مع الخبز الشامي المقلي

