أكلات مغربية.. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل

تعتبر طريقة عمل بسكويت الزنجبيل من وصفات المطبخ المعربي، والتي يتم تناولها بشكل مكثف من الكبار والصغار، وهي خيار سهل للإفطار، وكذلك كوجبة سريعة، ويمكن تحضيره في المنل بخطوات سهلة للغاية إن اتبعت الوصفة التالية باتفصيل..





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بسكويت الزنجبيل، وهي وصفة سهلة ومختلفة مفتبسة من الأكلات المغربية، ويستغرق وقت تحضيرها حوالي ساعة ونصف، وهي وصفة تكفي لحوالي 5 أفراد، ويمكن تقديمها على الأإفطار مع كوب من اللبن، او الشاي .





طريقة عمل بسكويت الزنجبيل

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل



مقادير طريقة عمل بسكويت الزنجبيل :

½ 1 كوب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 صفار بيض

½ 1 كوب كبير سكر بني

1 كوب كبير زبدة لينة

2 ملعقة صغيرة قرنفل

2 ملعقة صغيرة زنجبيل

2 ملعقة صغيرة قرفة



طريقة عمل بسكويت الزنجبيل :

- في وعاء كبير يوضع الدقيق مع القرنفل والزنجبيل والقرفة والبيكنج باودر والملح، وتخلط كل المكونات معًا واتركيها جانبًا.

- في وعاء الخلاط الكهربائي يخفق السكر مع الزبدة والفانيليا لمدة 4 دقائق، ثم يضاف صفار البيض ويتم خفقه .

- يوضع خليط الدقيق في الخلاط الكهربائي بالتدريج حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

- نقوم بتجميع العجين وتشكيلها على شكل أسطوانة ونقوم بلفها بورق الزبدة، وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين.

- بعد اخراجها من الثلاجة نقوم بتطيعها بالسكين على شكل حلقات.

- يوضع بسكويت الزنجبيل في الصينية على ورق الزبدة مع وجود مسافة بين كل قطعة بسكويت وأخرى.

- يتم إدخال بسكويت الزنجبيل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة، ويقدم البسكويت بارد.