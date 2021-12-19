سهلة و لذيذة.. طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن

بسكويت مالح بالجبن من السناكس الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن بمذاق لا يقاوم.

مقادير بسكويت مالح بالجبن



1 و نصف كوب دقيق

جرام زبده

ربع كوب نشا

ملح و فلفل

نصف كوب جبن شيدر مبشور

نصف كوب جبنه رومي

ملعقه صغيره بابريكا

ربع كوب ماء

للوجه

ملعقه صغيره زعتر



طريقة تحضير بسكويت مالح بالجبن



- في العجانة يوضع الدقيق مع البابريكا والملح والفلفل

- ثم تضاف الزبدة وتخلط جيدا ثم يضاف الماء حسب الاحتياج وتعجن جيدا

- ثم تضاف الجبنة الشيدر وتخلط حتى تتماسك العجينة

- وتفرد العجينة بين ورقتين زبدة وتقطع بالقطاعة أي شكل حسب الرغبة

- ثم تخبز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق وتقدم