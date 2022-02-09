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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 مرات .. الأهلى يتفوق على أندية افريقيا وصولا الى نصف نهائي مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

تلقى فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني خسارة أمام نظيره فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الامارات.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي اليوم لملاقاته يوم السبت المقبل للتنافس على المركز الثالث.

ونجح العديد من الفرق التى مثلت قارة أفريقيا فى تخطي الدور الاول لدى مشاركة فرقهم فى مونديال الأندية.

يعتبر النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية مشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وشارك الأهلى فى سبع نسخ أعوام 2005 و2006 و2008 و،2012، و2013 و 2020 و 2021.

صدى البلد يستعرض ابطال افريقيا الذين تمكنوا من تخطى الدور الاول فى مونديال الأندية.

الاهلى فى 2006

تتويج النادى الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الأولى والوحيدة فى تاريخه فى بطولة تتذكرها جيدا أذهان عشاق المارد الأحمر.

وفاز إنترناسيونال على الأهلى 2-1 فى مباراة قدم فيها الأهلى واحدة من أفضل العروض الكروية إلا أن الحظ لم يحالفه فى إدراك المزيد من الأهداف ليقدم أداء مشرفا لمصر والعرب وأفريقيا.


وحصل الأهلى على المركز الثالث إثر تغلبه على كلوب أميركا 2-1.

النجم الساحلى فى 2007

تأهل فريق النجم الساحلي التونسي بطل أفريقيا إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم بفوزه على باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف 1- صفر في طوكيو في الدور ربع النهائي.

وسجل النيجيري موسى ناري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.

مازيمبي الكونغولي فى 2010

بلغ فريق مازيمبي الكونغولي نهائى كأس العالم للأندية الذى أقيم فى الإمارات وتلقى خسارة أمام نظيره فريق انتر ميلان الإيطالي ليحتل وصافة المونديال فى إنجاز تاريخي للمرة الافريقية.

الاهلى فى 2012

شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2012 باليابان، والتقي بطل مصر مع سانفريس هيروشيما الياباني في المباراة الأولي وفاز بنتيجة 2-1، لكنه خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في نصف النهائي، قبل أن يخسر مجددًا أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0 في لقاء تحديد المركز الثالث.

الرجاء المغربي 2013

تأهل الرجاء المغربى الى نهائى بطولة 2013 وخسر أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

الاهلى فى 2020

فاز النادي الاهلي فى المباراة الأولى أمام نظيره فريق لخويا القطري بهدف دون رد.

وتلقى خسارة أمام نظيره بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في قطر، بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الاهلي فى 2021

تغلب النادى الأهلى على نظيره فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد أحرزه محمد هاني.

وتلقى المارد الأحمر خسارة أمام نظيره فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

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