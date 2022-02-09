الجزائر: الظروف الصحية لا تسمح بأداء العمرة والحج

أكد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، أن مسألتي الحج والعمرة لم يفصل فيهما بعد ، وأن الحديث عنهما في الوقت الحالي سابق لأوانه، في ظل الظروف الصحية الحالية.

وعلى هامش إعطاء إشارة انطلاق، فعالية قراءة صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الجزائر، قال وزير الشؤون الدينية ، إنه في ظل ظروف جائحة كورونا والتي لا تزال مؤثرة على العالم بأسره وعلى كثير من النشاطات، بما فيها الملاحة الجوية وتوقف كثير من الخطوط، لا يمكن الحديث عن إقامة شعيرتي الحج والعمرة والفصل في ذلك غير ممكن حاليا".

وأضاف يوسف بلمهدي، أنه عندما تتأهل الظروف المناسبة ونساعد بعضنا البعض على تجاوز هذه المحنة، سيكون بعدها بمشيئة الله القرار الذي يفرح الجميع، ونحن دائما في الاستعداد ونتابع العملية عن كثب سواء في الجزائر أو في المملكة العربية السعودية".