الجزائر ونيجيريا تناقشان مشروع خط أنابيب الغاز لأوروبا

بحثت الجزائر ونيجيريا، اليوم الثلاثاء، إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يربط البلدين الإفريقيين، إضافة إلى النيجر، بالقارة الأوروبية.

وحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية. جرى لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا،

وقال البيان إن "الوزيرين بحثا خلال الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة وآفاق تعزيزها".

وأضاف البيان أن الوزيران ناقشا " بهذه المناسبة مشروع خط أنابيب الغاز (الجزائر- النيجر- نيجيريا)".

وكان وزير الطاقة النيجيري أعلن في سبتمبر أن حكومة بلاده "شرعت في تنفيذ بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى الجزائر، والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول أوروبية".

كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية) توفيق حكار للإذاعة الرسمية، أن الدراسات التقنية للمشروع انتهت، وبقيت دراسة الجدوى للشروع في الاستثمار.

وانتجت الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز عام 2021، وفق بيانات رسمية.

وترتبط الجزائر بالقارة الأوروبية عبر ثلاثة أنابيب غاز، الأول نحو إيطاليا وخطان نحو إسبانيا، أحدهما توقف العمل به منذ نوفمبر الماضي.