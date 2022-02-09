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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال أسبوع.. محمد عساف يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية "أنا العاشق"

محمد عساف
محمد عساف

حقق المطرب محمد عساف ، حوالي 2 مليون مشاهدة بفيديو كليب أغنيته الجديدة “أنا العاشق” التي طرحها على موقع يويتوب منذ حوالي أسبوع، وهي من كلمات هالة علي وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر. 

وأعلن المطرب الفلسطيني محمد عساف، عن استقبال مولوده الأول "ريان" من زوجته ريم عودة منذ ساعات.

 

وكتب محمد عساف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا".

 

وتابع محمد عساف: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين".

محمد عساف و زوجته  ريم عودة

كشف الفنان الفلسطيني، محمد عساف، قصة زواجه للمرة الأولى ، وكيف تعرف على ريم عودة زوجته وما فعله عند رؤيتها للمرة الأولى.

 

وأوضح محمد سعاف، أنه التقى بها مصادفة دون ترتيب خلال رحلة له في لندن ولكنه شعر بالانجذاب نحوها منذ اللحظة الأولى وطلب منها التقاط الصور معاً ومصافحتها فور رؤيتها.

محمد عساف أنا العاشق ريان نجل محمد عساف اغانى محمد عساف

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