بتكلفة 112مليون جنيه.. محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لطريق أبشواي/ جبل سعد

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم بجولة في مركز أبشواى ، تفقد خلالها الأعمال النهائية للرصف بالطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، ورصف شارع المصرف بأبوجنشو، بتكلفة ١١٢ مليون جنية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي.

شملت الجولة أعمال الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، وتغطية ورصف شارع المصرف بأبوجنشو، والتي تأتى في إطار حرص المحافظ الدائم على المتابعة الدورية، للمشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها أو القائمة بالفعل على أرض المحافظة، سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على مستوى الإنجاز بها والخدمات التى تقدمها على أرض الواقع.

وتضمنت الجولة تفقد الأعمال النهائية للرصف بالطريق الربع دائري والذي يبدأ قبل مدخل مدينة أبشواي بالطريق السياحي الفيوم / أبشواي، وصولاً إلى جبل سعد بمركز يوسف الصديق بطول 3,7 كم، وعرض 20 م، بتكلفة ١٠٠ مليون جنية، ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الرصف، وإستكمال أعمال الإنارة بالطريق خلال شهر، لدخولة الخدمة لتيسير الحركة المرورية داخل مدينة أبشواي والعمل على سهولة تنقلات المواطنين، وفك التكدسات والاختناقات المرورية.

وتفقد المحافظ، أعمال رصف شارع المصرف بأبوجنشو بمدينة ابشواي، بطول كيلو و١٠٠ متر، بتكلفة ١٢ مليون جنية، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء اعمال الرصف بالطريق بعد تغطيته، واستكمال رصف الشارع المكمل له حتى كنيسة ابشواي بالطريق السياحي، ليصبح الطريق مزدوج، موازيًا لشارع المقابر، لتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

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