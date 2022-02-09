عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 112مليون جنيه.. محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لطريق أبشواي/ جبل سعد

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  اليوم  بجولة في مركز أبشواى ، تفقد  خلالها الأعمال النهائية للرصف بالطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، ورصف شارع المصرف بأبوجنشو، بتكلفة ١١٢ مليون جنية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي.

شملت الجولة أعمال الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، وتغطية ورصف شارع المصرف بأبوجنشو، والتي تأتى في إطار حرص المحافظ الدائم على المتابعة الدورية، للمشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها أو القائمة بالفعل على أرض المحافظة، سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على مستوى الإنجاز بها والخدمات التى تقدمها على أرض الواقع.

وتضمنت الجولة تفقد الأعمال النهائية للرصف بالطريق الربع دائري والذي يبدأ قبل مدخل مدينة أبشواي بالطريق السياحي الفيوم / أبشواي، وصولاً إلى جبل سعد بمركز يوسف الصديق بطول 3,7 كم، وعرض 20 م، بتكلفة ١٠٠ مليون جنية، ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الرصف، وإستكمال أعمال الإنارة بالطريق خلال شهر، لدخولة الخدمة لتيسير الحركة المرورية داخل مدينة أبشواي والعمل على سهولة تنقلات المواطنين، وفك التكدسات والاختناقات المرورية.

وتفقد المحافظ، أعمال رصف شارع المصرف بأبوجنشو بمدينة ابشواي، بطول كيلو و١٠٠ متر، بتكلفة ١٢ مليون جنية، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء اعمال الرصف بالطريق بعد تغطيته، واستكمال رصف الشارع المكمل له حتى كنيسة ابشواي بالطريق السياحي، ليصبح الطريق مزدوج، موازيًا لشارع المقابر، لتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

مياه الفيوم تبحث 12 شكوى بلقاء خدمة المواطنين

غدا.. احتفالية لتوزيع رؤوس المواشي ودعم زواج الفتيات اليتيمات بالفيوم

رئيس مياه الفيوم يجتمع مع مسئولي الهيئة القومية لمناقشة مشروعات حياة كريمة 2

المرحلة الثانية للموجة الـ19.. إزالة 627 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالفيوم

الأوقاف : 3 أطنان لحوم صكوك طعام للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

محافظ الفيوم: مشروعات البنية الأساسية تغطي كافة قرى "حياه كريمة"

 

 

f5e80665-083f-4c15-8b16-7ff844f7546e
f5e80665-083f-4c15-8b16-7ff844f7546e
d02bc320-734c-406a-b2fe-35ce61e8251a
d02bc320-734c-406a-b2fe-35ce61e8251a
dac2209a-d056-4579-a740-f7bb9b6e0c8c
dac2209a-d056-4579-a740-f7bb9b6e0c8c
محافظ الفيوم مركز أبشواى الطريق الربع دائري رصف شارع المصرف شارع المصرف

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم: مشروعات البنية الأساسية تغطي كافة قرى "حياه كريمة"

محافظ الفيوم يُسلم مساعدات مالية للعرائس اليتيمات ورؤوس ماشية للأولى بالرعاية

تعليم الفيوم: مصر تعيش عصر التحول الرقمي

وكيل تعليم الفيوم يطالب المصححين بمراعاة العدالة والدقة في رصد الدرجات

وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات الندوة الإرشادية عن تربية النحل وإنتاج العسل

مياه الفيوم تبحث 12 شكوى بلقاء خدمة المواطنين

غدا.. احتفالية لتوزيع رؤوس المواشي ودعم زواج الفتيات اليتيمات بالفيوم

رئيس مياه الفيوم يجتمع مع مسئولي الهيئة القومية لمناقشة مشروعات حياة كريمة 2

ترشيحاتنا

حل بسيط حتى لا تكون من الغافلين.. روشتة شرعية تعينك على العبادة

دولة أوروبية تعلن بداية النهاية لجائحة كورونا

كيف أمنت أمازون مخاطر هروب الموظفين من العمل لديها؟

بعد معركته مع "بايدن".. إيلون ماسك يشكر عشاق "تسلا" لهذا السبب ... فيديو وصور

بنمو 5.4٪ في عام.. 223 مليون دولار صادرات مصر الغذائية للسوق الامريكى

كوريا الشمالية توجه تحذيرا خطيرا للولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات ستعلنها بعد اعتمادها من المحافظين

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

العثور علي جثتين متحللتين لزوجين توفيا في ظروف غامضة بالإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

طلب جديد من كيروش قبل مواجهتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. التعليم: متاحة الآن في المدارس

مكالمة هاتفية كشفت السر.. كواليس عودة شيرين لزوجها حسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

قبل انطلاقه غداً .. التفاصيل الكلمة للدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

عليها صور بوتين.. إحباط تهريب صفقة حشيش كبرى في ليبيا

فوائد ماء الورد للبشرة والشعر والصحة .. تعرفي على طرق استخدامها

فيديو

تهشم عدد من السيارات.. تفاصيل حادث بجوار سور نادى الشمس

الجمهورية الجديدة مواطنة ومساواة.. المستشار بولس فهمي إسكندر يرأس المحكمة الدستورية العليا.. فيديو

تمت سيطرت على الموقف.. تفاصيل انفجار عنيف هز مدينة أبو ظبي.. فيديوجراف

بعد شهرين طلاق.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ