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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه الفيوم يجتمع مع مسئولي الهيئة القومية لمناقشة مشروعات حياة كريمة 2

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم

ناقش  المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مع المهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اخر التطورات لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية بمركزى الفيوم وطامية.

 يأتي ذلك بحضور المهندس محمد حمدى عطية استشارى الشركة القابضة لمشروعات حياة كريمة والمهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة والمهندس طارق عطالله رئيس قطاع التخطيط والمهندسة ساره محمود المركز الاستشاري ايجيك والمهندس عمر ناصر مسئول وحدة القرض الأوروبى وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة .

واستعرض رئيس الشركة القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حتى لا يكون هناك تعارضا فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عن طريق الهيئة القومية من جهه وبنك التنمية والإعمار الأوروبى من جهه أخرى هذا بجانب مناقشة إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة وإحلال وتجديد خطوط الطرد لاستيعابها تصرفات الأهالى نتيجة تنفيذ أعمال المد والتدعيم لخطوط الصرف الصحي بقرى حياة كريمة.

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مياة الشرب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة محطة تنقية مياه الشرب بقحافة

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