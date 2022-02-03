مياه الفيوم تكرم 27 من العاملين المحالين للمعاش وأسر المتوفين |صور

كرم اليوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم نحو ٢٧ من العاملين منهم ٢٥ من العاملين المحالين للمعاش وعدد ٢ من أسر المتوفين وذلك بمقر محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة بحضور السادة رؤساء القطاعات ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن التكريم يأتى عرفانا من الشركة بجهودهم وتفانيهم فى العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتقدم ورقى الشركة خاصة ونحن مرفق حيوى يقدم خدماته لكل المواطنين داخل محافظة الفيوم.

وفى نهاية الحفل قدم رئيس الشركة الشكر للعاملين وقدم لهم شهادات التقدير على ما بذلوا خلال مدة خدمتهم وعملهم بالشركة.





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