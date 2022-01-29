وكيل تعليم الفيوم تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم عدد من اللجان بشرق وغرب الفيوم، ومنها لجنة مدرسة الشهيد مصطفي أحمد على ، ولجنة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، ولجنة مدرسة السادات الإعدادية، ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة، ولجنة مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح ، ولجنة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية.



وإطمأن مدير المديرية على حسن سير وانتظام اللجان الامتحانية ، وأكدت على عدم التقاط أي صور داخل اللجان حرصًا على هدوء الطلاب وعدم تشتيت الانتباه.

وأكدت مدير المديرية ، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي للطلاب وجميع العاملين باللجان للحفاظ على الصحة العامة للجميع، وتوفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات في سهولة ويسر، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم عن كثافة اللجان ودخول الطلاب وإجراء المسح الحراري والتعقيم.

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأعلنت مدير المديرية، أن إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 68 الف و634 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى 256 لجنة على مستوى المحافظة، وعدد طلاب الإعدادية المهنية (502) طالب وطالبة فى عدد (٢) لجنة، والتربية الخاصة عدد 2 لجنة بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع بإجمالي عدد طلاب(39) طالب ، ولجنة واحدة لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بإجمالي عدد (9) طلاب.

وأكدت مدير المديرية على متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية لتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة قد تحدث.

وفي سياق متصل، تفقدت مدير المديرية ويرافقها المهندس حمدي السيد إسماعيل المطبعة السرية وتسليم أوراق الأسئلة لمديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ، وكذلك غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات والتواصل المباشر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.