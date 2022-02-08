المرحلة الثانية للموجة الـ19.. إزالة 627 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 627 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة بمساحة 80 ألف م2، مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت من إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على مساحة 68131 متراً من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، خلال المرحلة الأولى للموجة الـ 19 لإزالة التعديات، إضافة لإزالة 14 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي الزراعة بمساحة 11900م2، فى أول أيام المرحلة الثانية التى إنطلقت أمس.

وقال المحافظ، إن إزالات التعديات بالبناء شملت 326 حالة تعدٍ على أراضي الري بمساحة 12374 متر مربع، و294 حالة على أراضى الزراعة بمساحة 61105 م2، منها 280 حالة بالمرحلة الأولى بمساحة 49205 متر مربع، و14 حالة بالمرحلة الثانية بمساحة 11900م2، كما تضمنت المرحلة الأولى إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي هيئة الأوقاف بمساحة 2305 متر مربع، و3 حالات على أراضي السكة الحديد بمساحة 47 متر مربع، إضافة لحالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4200م2 "فدان" بأراضي هيئة الأوقاف.

وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ.

ولفت إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة والتأكيد علي هيبتها.

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