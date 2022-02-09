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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي الحمول.. نصر محروس يروج لتاسع أغاني البوم سيجارة لـ بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان

روج المنتح نصر محروس للاغنية التاسعة للنجم بهاء سلطان من البوم سيجارة وتحمل اسم "رامي الحمول" من خلال حسابه على فيسبوك.

وقال":رامي الحمول الأغنية التاسعة  للنجم بهاء سلطان من ألبوم_سيجارة، غداً (الخميس ٢/١٠ الساعة ٥:٠٠ مساءاً) 
من فري ميوزيك نصر محروس.

وتابع": كلمات: محمد الخضرواي، الحان: محمد راجح، توزيع: ياسر ماجد، تسجيل، ميكس ماستر: م. هاني محروس، ستوديو إم ساوند 1".

للمرة الرابعة.. بهاء سلطان يدخل الأعلى مشاهدة بـ أنا غلطان

بهاء سلطان يطرح أغنية  أنا غلطان.. فيديو

وكان قد تمكن المطرب بهاء سلطان، للمرة الرابعة على التوالي، من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية أنا غلطان، والتي تعد واحدة من أغاني ألبومه الجديد سيجارة.

أغنية أنا غلطان لـ بهاء سلطان، حققت ما يزيد عن 400 الف مشاهدة، بعد طرحها بأقل من 24 ساعة واحتلت مركز متقدم في القائمة.

وكان طرح المطرب بهاء سلطان أحدث أغاني ألبومه الجديد سيجارة والتي تحمل اسم "أنا غلطان"، وحرص المنتج نصر محروس على الترويج لها.

وكتب نصر عبر حسابه على فيسبوك: "جديد أنا غلطان، الأغنية الخامسة من ألبوم سيجارة، لـ بهاء سلطان من فري ميوزيك نصر محروس كلمات والحان: عزيز الشافعي، توزيع: طارق حسيب تسجيل، ميكس & ماستر: م. هاني محروس".

ودخل الفنان بهاء سلطان إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب سابقا ، ” من خلال 3 أغان دفعة واحدة.
 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الفنان بهاء سلطان بهاء سلطان عزيز الشافعي هاني محروس المطرب بهاء سلطان المنتج نصر محروس

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