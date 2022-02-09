الإمارات تتخلص من قيود كورونا تدريجيا بدءًا من اليوم

أفادت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال البيان الإعلامي لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، الأربعاء، بإلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

وذكرت الهيئة، إنه "لوحظ انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس "كوفيد19" بالدولة مقارنة بمعدلات التطعيم التي أصبحت من أعلى المستويات عالمياً".

وقالت: "نعلن اليوم أنه تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري".

وأضافت : "كما تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة".

وتابعت أنه "بما يخص المساجد ودور العبادة فقد تقرر تقليل المسافة الآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها.