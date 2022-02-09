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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مساء الجمعة.. قطع المياه عن هضبة الأهرام والشباب والضباط بالجيزة |تفاصيل

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق ( هضبة الأهرام  - الشباب – الضباط ) وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 12/2/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي حدوث تسريب بخط المياه قطر ١٠٠٠ مم بطريق الفيوم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن المناطق المذكورة لإصلاح التسريب، مع تكثيف الأعمال لإنهاء الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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