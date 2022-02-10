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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس تكشف عن صور جديدة لسيارتها الكهربائية القادمة.. صور

لكزس تكشف عن صور
لكزس تكشف عن صور جديدة لسيارتها الكهربائية القادمة

قدمت لكزس عدة صور جديدة على موقع التواص الاجتماعي "تويتر" لتقديم نظرة موسعة على سيارة  Electrified Sedan Concept الجديدة حتى نتمكن من رؤية الاجناب والجزء الخلفي من للسيارة الأنيقة، حيث حيث سبق وان كشفت الشركة سابقاً لمحة عن الزاوية الأمامية لهذا الطراز عندما أطلقته لأول مرة رفقة أسطولها من المركبات التجريبية.

لكزس تكشف عن صور جديدة لسيارتها الكهربائية القادمة

تتميز سيارة لكزس الكهربائية سيدان الاختبارية بأنف ينحني بشدة نحو الأسفل من الزجاج الأمامي، وستكون الفتحات الموجودة في الواجهة الأمامية كبيرة جداً، حيث يبدو أن الفتحات الموجودة على كل جانب من جوانب رأس غطاء المحرك مخصصة للمصابيح الأمامية، ولكن الشريط النحيف هو العنصر الوحيد المرئي الذي يبدو أنه يعمل من أجل الإضاءة، كما يأتي غطاء المحرك بزوج من فتحات التهوية على كل جانب منه.

لكزس تكشف عن صور جديدة لسيارتها الكهربائية القادمة

ومن الأجناب يتشابه مفهوم سيارة لكزس الكهربائية مع سيارة السيدان IS الحالية، حيث تتميز السيارة المعروضة حديثًا بشكل تقوس أكثر عدوانية في المقدمة، ومع ذلك فإن خط السقف متشابه، وكلاهما بهما مصابيح خلفية على شكل حرف Y ، وأبرز الاختلافات هي على طول الجزء السفلي من الجسم حيث يوجد منفذ خلف العجلات الأمامية للسيارة المكهربة وفتحة أكثر سلاسة للرفرف الخلفي.

لكزس تكشف عن صور جديدة لسيارتها الكهربائية القادمة

يمكن رؤية التجعد الذي يمتد من الجزء العلوي من المخرج خلف الرفارف الأمامية إلى قاعدة العمود C حيث يضيف العنصر مظهرًا مرئيًا حادًا إلى التصميم، ويتدفق السقف بشكل أكثر سلاسة إلى الحاجز الخلفي، بدلاً من الاتصال الزاوي بين الأجزاء الموجودة في IS الحالي، بالإضافة الى جناح البطة الذي يندمج في السطح الخلفي.

لكزس تكشف عن صور جديدة لسيارتها الكهربائية القادمة

لا توجد أنابيب عادم مرئية في هذه الصور، والاستنتاج المنطقي من هذا هو أن مصممي لكزس يخططون لسيارة السيدان كسيارة كهربائية ولا يمكن استبعاد تخطيط PHEV مع أنابيب العادم المخفية.

لكزس تكشف عن صور جديدة لسيارتها الكهربائية القادمة
تويتر سيارة لكزس Electrified Sedan Concept الكهربائية

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