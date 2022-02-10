أخبار التعليم| بدء البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة بجامعة عين شمس.. احصل على فرصة للدراسة خارج مصر للعام الدراسي 2022 /2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



السبت.. بدء البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة بجامعة عين شمس

تعلن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن منحة تدريبية اون لاين باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة، المليون شاب متطوع للتكيف المناخي "البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ "

احصل على فرصة للدراسة خارج مصر للعام الدراسي 2022 /2023..عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التقدم لمنح حكومة التشيك للعام الدراسي 2022/2023.

الأحد.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن إدارة الذات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

19 فبراير.. آثار القاهرة تفتح باب الالتماس على نتائج الامتحانات

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الاول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.



جامعة الطفل بعين شمس تواصل فعاليات سفير المناخ الصغير

تواصل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فعاليات لجامعة الطفل تحت شعار " سفير المناخ الصغير" للأطفال المشاركون في المرحلة الجديدة من جامعة الطفل ،والتي نظمتها جامعة عين شمس والتي تستمر حتي ١٧ فبراير ٢٠٢٢ .