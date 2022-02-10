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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت.. بدء البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن منحة تدريبية أون لاين باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة، المليون شاب متطوع للتكيف المناخي "البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ " ويستهدف تخريج 5000 سفير مناخ من طلاب الجامعات الأفريقية، برعاية اتحاد الجامعات الأفريقية والمركز الثقافي البريطاني  ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس اتحاد الجامعات الإفريقية ود بكري سعيد عثمان ورئيس جامعة عين شمس أ.د محمود المتيني ، صرحت بذلك أ.د. نهى سمير دنيا عميد الكلية.

وأضافت أنه تم فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة، وتبدأ الدورة السبت الموافق 12 فبراير وتنتهي 24 فبراير ٢٠٢٢ لمدة ١٢ يوما، وهي منحة تدريبية لزيادة الوعي بالعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية للانشطة الفردية والمنزلية  بإعداد جيل من الشباب الملهمين والمؤثرين ليكون لهم دور توعوي في القارة للحد انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر القادم ٢٠٢٢.

سجل هنا

https://forms.gle/fxHfAui6tE7ZCGSR7

تقدم جامعة عين شمس منحة تدريبية مجانية لطلاب الجامعات الافريقية بالتعاون مع رؤساء ال COP26 ممثلا عنهم المركز الثقافي البريطاني واتحاد الجامعات الأفريقية الذي يضم ٥٠٠ جامعة في ٥٢ دولة إفريقيا سوف يرشح ١٠ طلاب من كل جامعة.

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وهذا البرنامج أون لاين على تطبيق ميكروسوفت تيمز من خلال كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني في إطار فعاليات مبادرة المليون، شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في تأسيسها ويتم التدريب علي ايدي خبراء وكوادر علمية متخصصة برئاسة الدكتورة نهي سمير دنيا وإشراف من الدكتور مصطفي الشربيني رئيس المبادرة والأمين العام حسام الدين محمود .

ويسعى اتحاد الجامعات الأفريقية الممثل للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي للجامعات أن ينشر ثقافة المناخ وسوف ينظم دورة في بداية العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب الجدد بمشاركة من الكلية والمبادرة وبعض المؤسسات التعليمية الافريقية.

موعد البرنامج : يبدأ من يوم السبت الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٢ وينتهي الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

الفئة المستهدفة : الطلاب الافارقة بالجامعات الافريقية بمصر والخارج

يمنح المتدرب شهادة حضور معتمدة ٢٨ ساعة تدريبية

في نهاية البرنامج سيكون المتدرب لديه المعرفة القدرة على:

اولا : التعرف علي مفهوم التغيرات المناخيةواسبابها وتأثيرتها في مجال الزراعة والغذاء والمياه والصحة والتنوع البيولوجي وعلي كافة اهداف التنمية المستدامة لاجندة ٢٠٦٣ وفي افريقيا بصفة خاصة 
ثانيا: حساب البصمة الكربونية الفردية له وللاخرين وكيفية تقليل الانبعاثات التي تسببها الاستخدمات الفردية والمنزلية
ثالثا: سبل مواجهة التغيرات المناخية وأجراءات التكيف المناخي للانشطة الفردية 
رابعا : التقارير والمنظمات الدولية

البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ تأهيل سفراء المناخ جامعة عين شمس منحة تدريبية اخبار التعليم

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